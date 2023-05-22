Гаджиев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в борьбе за серебряные медали в РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев проанализириовал ситуацию в борьбе между московскими ЦСКА и «Спартаком» за второе место в чемпионате РПЛ.

«ЦСКА — психологически устойчивый коллектив. Хотя у армейцев была неудачная серия в первом круге. Но потом они провели 10 матчей без поражений. В оставшихся турах соперники номинально сильнее у ЦСКА, но «Спартаку» будет непросто в Самаре. В концовке сезона аутсайдеры очень часто выпрыгивают из штанов. Если у них есть хоть какой-то шанс, то бьются до конца. Шансы команд в борьбе за второе место примерно равны. У ЦСКА пока минимальное преимущество, но в случае равенства очков «Спартак» обойдет армейцев по личным встречам. Так что команде Федотова нужно выигрывать оба оставшихся матча», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

За два тура до завершения чемпионата РПЛ ЦСКА опережает «Спартак» на одно очко. В оставшихся встречах армейцы сыграют на выезде с «Краснодаром» и примут «Ростов», а «Спартак» встретится дома с «Пари Нижний Новгород» и в гостях с самарскими «Крыльями Советов».