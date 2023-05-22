Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:57

Гаджиев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в борьбе за серебряные медали в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев проанализириовал ситуацию в борьбе между московскими ЦСКА и «Спартаком» за второе место в чемпионате РПЛ.

«ЦСКА — психологически устойчивый коллектив. Хотя у армейцев была неудачная серия в первом круге. Но потом они провели 10 матчей без поражений. В оставшихся турах соперники номинально сильнее у ЦСКА, но «Спартаку» будет непросто в Самаре. В концовке сезона аутсайдеры очень часто выпрыгивают из штанов. Если у них есть хоть какой-то шанс, то бьются до конца. Шансы команд в борьбе за второе место примерно равны. У ЦСКА пока минимальное преимущество, но в случае равенства очков «Спартак» обойдет армейцев по личным встречам. Так что команде Федотова нужно выигрывать оба оставшихся матча», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

За два тура до завершения чемпионата РПЛ ЦСКА опережает «Спартак» на одно очко. В оставшихся встречах армейцы сыграют на выезде с «Краснодаром» и примут «Ростов», а «Спартак» встретится дома с «Пари Нижний Новгород» и в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10888415-gadzhiev-ocenil-shansy-cska-i-spartaka-v-borbe-za-serebryanye-medali-v-rpl.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
«Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» заявили, что Фернандес больше не сыграет в текущем сезоне

Нападающий «Ахмата» Конате больше не сыграет в этом сезоне