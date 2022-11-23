Гаджиев оценил вероятность перехода Чалова и Дзюбы в «Венецию»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы нападающих Федора Чалова (ЦСКА) и Артема Дзюбы (свободный агент) на переход в итальянскую «Венецию».

«Чалов более молодой игрок. С точки зрения продвижения, Италия — футбольная страна. Неизвестно, какие задачи ставит «Венеция». Может, они ведут борьбу за попадание в серию А. Возможно, у них высокие задачи. Второй вариант — просто серия В без претензий на повышение.

Что касается Дзюбы, то у Дзюбы и Чалова разная ситуация. Один уже почти завершает карьеру, а у другого есть возможность для роста. Многие, конечно, считают, если до 20-21 года не дошел до определенного уровня, то уже и не дойдешь. Я считаю, что это не так. Много известных примеров, когда в возрасте Чалова футболисты выходили на другой уровень.

Если Чалов перейдет в «Венецию», это сложно назвать ростом, но сложно назвать и шагом назад. Это зависит от того, какие задачи стоят у клуба. Если задачи высокие, со спортивной точки зрения, может, есть смысл перехода. Однако думаю, что далеко не каждый согласился бы уйти в серию В. Все решения Дзюбы сегодня будут исходить о того, хочется ему или нет, нравится ему или нет. Он не будет исходить из задач клуба, роста. На этот вопрос тяжело ответить. Его вкусы мы не знаем, не знаем, что он хочет. Если он хочет пожить в Италии, то это один разговор. Не хочет — остается здесь», — приводит VPrognoze слова Гаджиева.

Ранее сообщалось, что «Венеция» проявляет интерес к Чалову и Дзюбе.

В сезоне-2022/23 Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи в 20 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 8,5 миллиона евро.

Дзюба с августа выступал за турецкий «Адана Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября клуб и 34-летний российский игрок расторгли контракт.