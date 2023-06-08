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Сегодня, 03:29

Гаджиев — о сезоне «Динамо»: «Обидно в год столетия показать такой результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев оценил выступление «Динамо» в этом сезоне.

«Команда — это живой организм. Казалось, что с приходом Йокановича дела «Динамо» пошли на лад. Но в итоге все ушло в пике. Обидно в год столетия показать такой результат. Тот же «Ростов» тоже смазал концовку сезона, но возможности у южан и бело-голубых разные. Подопечные Валерия Карпина смогли прыгнуть выше головы», — цитирует Betonmobile.ru Гаджиева.

«Динамо» набрало 45 очков в 30 матчах и заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-dinamo-obidno-v-god-stoletiya-pokazat-takoy-rezultat
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Гаджи Гаджиев
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