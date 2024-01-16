Гаджиев отреагировал на слова Быстрова о трусливом стиле игры команд под руководством тренера

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывания бывшего полузащитника национальной сборной Владимира Быстрова.

Экс-игрок «Зенита» заявил, что ему было комфортно работать со всеми тренерами, за исключением Гаджиева в «Анжи».

«Наверное, Быстров считает мой стиль игры трусливым, потому что я сам трус? Такова логика Быстрова. Чего ее обсуждать, если при схеме в пять защитников сборная Бразилии становилась чемпионом мира? Его слова не подлежат обсуждению, ведь Быстров резкий человек. Пускай говорит открыто, чем тихо за углом. Много вещей, конечно, не соответствует действительности, но зато он свободно о них упоминает. И мне это нравится! Самое главное, чтобы футбол не был глупым», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Быстров играл в «Анжи» под руководством Гаджиева в сезоне-2013/14. Махачкалинская команда в 2014 году заняла 16-е место в чемпионате России и покинула высший дивизион, но в том же сезоне дошла до 1/8 финала Лиги Европы и повторила лучшее достижение «Анжи» в еврокубках.