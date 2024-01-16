Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Гаджиев отреагировал на слова Быстрова о трусливом стиле игры команд под руководством тренера

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывания бывшего полузащитника национальной сборной Владимира Быстрова.

Экс-игрок «Зенита» заявил, что ему было комфортно работать со всеми тренерами, за исключением Гаджиева в «Анжи».

«Наверное, Быстров считает мой стиль игры трусливым, потому что я сам трус? Такова логика Быстрова. Чего ее обсуждать, если при схеме в пять защитников сборная Бразилии становилась чемпионом мира? Его слова не подлежат обсуждению, ведь Быстров резкий человек. Пускай говорит открыто, чем тихо за углом. Много вещей, конечно, не соответствует действительности, но зато он свободно о них упоминает. И мне это нравится! Самое главное, чтобы футбол не был глупым», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Быстров играл в «Анжи» под руководством Гаджиева в сезоне-2013/14. Махачкалинская команда в 2014 году заняла 16-е место в чемпионате России и покинула высший дивизион, но в том же сезоне дошла до 1/8 финала Лиги Европы и повторила лучшее достижение «Анжи» в еврокубках.

Источник: Sport24
Владимир Быстров
Футбол
Гаджи Гаджиев
Обсудить
Читайте также
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Оренбург» на первом сборе в Турции сыграет против «Пюника» и «Струги»

Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в «Ференцварош»