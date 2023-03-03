Гаджиев отреагировал на высказывание Дзюбы о засилье бразильцев в «Зените»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился размышлениями, вызванными словами нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о негативном отношении к курсу «Зенита» на приобретение бразильских легионеров.

«Это личное мнение Дзюбы. Он считает, что нужно было бы ориентироваться на меньшее количество бразильцев, чтобы в команде сохранялся баланс. Наверное, поэтому он так сказал. Но в «Зените» есть люди, которые контролируют этот баланс. Я не могу комментировать точку зрения на этот вопрос отдельной личности, кем бы она ни была. Могу лишь высказать предположение о том, насколько такая ситуация помогает или мешает команде на основании исторического опыта. В России уже были случаи, когда большое количество бразильцев в команде приводило к успешным результатам. Так было в ЦСКА, и в «Зените» сейчас тоже есть успехи. Но всегда же можно сказать, что этот результат мог бы быть еще лучше», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

С августа по ноябрь 2022 года 34-летний нападающий выступал за «Адану Демирспор», в составе которого провел 5 матчей и отметился в них 1 забитым голом. В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.