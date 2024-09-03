Гаджиев: «Представитель «Ахмата» сделал замечание Мажичу — доклад должен звучать на русском языке»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе встречи главы комитета судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

— Думаю, можно сказать, что мы остались довольны данной встречей. В принципе, она была в достаточно свободном режиме. Представитель «Ахмата» сделал замечание Мажичу, сказав, что доклад должен звучать на русском языке. Мажич же ответил: «В следующий раз так и сделаю». Это уже плюс. Еще отмечу, что было большое количество замечаний к решениям ЭСК. Также активно обсуждались трактовки правил, поскольку сейчас получается так, что появилось много новшеств и деталей.

Вообще, данную встречу организовал РФС, оперативно откликнувшись на просьбу клубов, за что им спасибо. Предлагалось также подобные встречи сделать системными, по мере накопления проблем: раз в 3-4 месяца, может шесть. То есть, хотя бы пару раз в год нужно проводить подобные мероприятия, когда проблемы будут серьезно накапливаться", — сказал Гаджиев «СЭ».

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году серб обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.

Денис Сафронов