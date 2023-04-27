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Сегодня, 16:03

Гаджиев поддержал Семака в вопросе высокой стоимости российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что команде легче приобрести иностранных игроков, нежели российских.

«Семак правильно говорит. Когда речь заходит за «Зенит», то все клубы понимают, что это самый богатый клуб России, и порой устанавливают неадекватные цены. Вот в чем дело. Например, цена одного игрока для питерской команды будет в пять раз дороже, чем для другого клуба. Это нормальная реакция. Все зависит от того, кто кому предлагает сделку, существуют разные точки отсчета. Это вещь объективная, никак не связана с корыстными желаниями отдельных личностей. Поэтому проще купить зарубежного футболиста, это будет дешевле», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

На данный момент в «Зените» не имеют российского паспорта 8 игроков: Нуралы Алип (Казахстан), Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел (все из Бразилии), Вильмар Барриос и Матео Кассьерра (оба из Колумбии). Еще два бразильца: Малком и Клаудиньо — недавно получили гражданство РФ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10828022-gadzhiev-podderzhal-semaka-v-voprose-vysokoj-stoimosti-rossijskih-futbolistov.html
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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