Гаджиев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Победит тот, кто первым реализует момент у ворот соперника»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением, кто победит в предстоящем матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Спартак» играет по разным схемам, и в силу этого предсказать исход игры непросто. Федотов верен своей игре, он также играл в «Оренбурге» и «Сочи».

Победит тот, кто первым реализует момент у ворот соперника или же кто совершит первые грубые ошибки. Также будет зависеть от подготовки на конкретную игру.

Соперники примерно равны по силам, играют на уровне своих возможностей, достигают того результата, какой им по силам. ЦСКА и «Спартак» успешно реализуют свои потенциалы. Я думаю, игра будет гармоничной", — приводит Sport24 слова Гаджиева.

Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 16 октября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на 1 очко меньше, расположились на 4 позиции.