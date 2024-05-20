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Гаджиев — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Разница в две копейки, результат может быть любой»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Игра пройдет 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск.

«Может произойти совершенно что угодно. И «Динамо», и «Краснодар» могут выиграть. Когда встречаются команды, между которыми разница в две копейки, результат может быть любой. Одно дело, когда клубы разного уровня, где можно относительно уверенно сказать, кто имеет больше шансов для победы. Другое дело эта игра, где шансы у обеих команд — 50 на 50», сказал Гаджиев «СЭ».

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют победу над &laquo;Крыльями Советов&raquo;. Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

(Денис Сафронов)

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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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