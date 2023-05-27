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Сегодня, 18:52

Гаджиев полагает, что ЦСКА в матче с «Краснодаром» будет соответствовать своему уровню

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и ЦСКА в рамках 29-го тура чемпионата России.

«ЦСКА до поражения от «Спартака» имел серию побед и выглядел вполне уверенно. Не думаю, что это поражение как-то ухудшило мотивацию команды или физическое состояние игроков. Думаю, они будут соответствовать тому уровню, который показывали в последних играх. А «Краснодар» все-таки по ходу сезона становился все лучше. Но у них немало новых игроков появилось. Команда набирала по ходу игры за счет взаимопонимания, за счет того, что тренер более точно стать представлять возможности своих футболистов», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в субботу, 27 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» с 46 очками идет шестым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/27/20538212.shtml
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