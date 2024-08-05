Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Трансферы? Хотим купить Роналду»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о возможном усилении состава команды.

«Всем всегда интересно, кем можно усилить команду, сколько потратили денег на трансферы, но никому не интересно, как играет команда, как тренируется. Конечно, надо усиливаться и надо воспитывать своих футболистов. Сейчас Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить», — сказал Гаджиев.

Сезон-2024/25 стал дебютным для дагестанского клуба в РПЛ. После 3 туров команда с 2 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.