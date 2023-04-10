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Сегодня, 16:17

Гаджиев — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Скорее всего, договор не исполнялся»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Понимаю, почему Бердыев ушел. Скорее всего, договор, который был заключен перед приходом в «Сочи» не исполнялся. Не думаю, что это связано с результатами. Конечно, они могли быть причиной ухода», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-berdy-ev-ushel-potomu-chto-usloviya-dogovora-s-sochi-ne-soblyudalis/
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