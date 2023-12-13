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Сегодня, 19:01

Гаджиев о вымогательстве денег и звонке ФСБ: «Сразу понял, что это мошенники»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о звонке мошенников под видом ФСБ.

Ранее Sport24 сообщил, что мошенники под видом сотрудников ФСБ пытались вымогать деньги у Бориса Игнатьева, Александра Мирзояна, Гаджи Гаджиева и Михаила Гершковича.

«Да, информация соответствует действительности. Но такие ситуации были у многих. Бывает такое. Подобные звонки — длительный процесс. Ни сегодня, ни завтра не закончится. Могу только сказать, что я сразу понял, что это мошенники», — сказал Гаджиев «СЭ».

Футбол
Гаджи Гаджиев
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