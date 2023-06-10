Гаджиев прокомментировал исход противостояния между «Родиной» и «Пари НН» в стыках

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об исходе противостояния в стыковых матчах за право играть в РПЛ между «Пари НН» и «Родиной».

«То, что «Родина» чуть не сравняла счет по итогам двух матчей, меня не удивило. Удивило, как «Родина» играла во втором тайме встречи, состоявшейся в Москве. Они хорошо действовали после пропущенного гола, имели моменты для того, чтобы сравнять счет. А после перерыва играли ниже своих возможностей. И вот победа «Родины» в гостях доказывает то, что их уровень выше, чем они показали во втором тайме первого матча», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

В стыковых матчах за право выхода в РПЛ «Родина» по сумме двух матчей уступила «Пари НН» (2:3). В следующем сезоне московская команда продолжит выступление в первой лиге, а нижегородский клуб сохранил прописку в РПЛ.