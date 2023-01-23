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Сегодня, 16:19

Гаджиев: «Вряд ли Баринов скиснет из-за того, что не состоялся его переход в «Бешикташ»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что «Бешикташ» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Не думаю, что Баринов снизит к себе требования после того, как не состоялся его переход в «Бешикташ». Нельзя этот момент сравнивать с историей с Федором Чаловым, когда того не продали в «Кристал Пэлас». Да, тогда форвард хуже провел сезон после данной ситуации, но это могло стать одной из причин. Понятно, что это отразится на Баринове, если он действительно хотел уехать. Сложно сказать, какие мысли у Димы в голове. Он волевой человек, лидер команды, который в сложных ситуациях никогда не опускает руки. Так что вряд ли Баринов «скиснет» сейчас», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Сегодня, 22 января, президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в интервью «СЭ» заявил, что клуб не заинтересован в приобретении Баринова.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за россиянина не больше четырех миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-vryad-li-barinov-skisnet-iz-za-sryiva-perehoda-v-beshiktash
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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