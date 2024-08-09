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Сегодня, 17:21

Гаджиев прокомментировал переход Хоссейннеджада в махачкалинское «Динамо»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход в клуб иранского полузащитника Мохаммаджавада Хоссейннеджада.

«Команде был нужен футболист на эту позицию. Нам подходят игроки такого уровня и с финансовой, и со спортивной точки зрения. За Хоссейннеджадом наблюдали сотрудники селекционного отдела.

Молодость Мохаммаджавада, скорее, является его преимуществом. Хотя бы с точки зрения того, что у него есть резерв времени, чтобы прогрессировать», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

21-летний Хоссейннеджад подписал контракт с махачкалинцами до лета 2027 года.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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