Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:01

Гаджиев о решении ФИФА: «Я бы не сказал, что это послабление, хотя назвать так можно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение ФИФА продлить для иностранных тренеров и игроков возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года.

«Те, кто заключил контракт после 7 марта 2022 года, не смогут его приостановить? Это можно считать победой РФС. Я бы не сказал, что это послабление, хотя назвать так можно. Это относительно нормальная реакция ФИФА. Случаи приостановки контракта если и будут, то только в частном порядке. У человека же разное происходит в жизни, за сутки в голове мелькают тысячи мыслей. Или сегодня конфликта у футболиста нет, а завтра — есть. Но глобального ухода уже не будет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/eto-mozhno-schitat-pobedoj-rfs-gadzhiev-o-prodlenii/
Гаджи Гаджиев
ФИФА
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков: «Стоило поставить связку Тюкавин — Смолов, и все пошло у «Динамо»

Агент Гиговича сообщил, что игрок приостановит контракт с «Ростовом» еще на год