Гаджиев: «У Тикнизяна есть способности, чтобы играть на уровне бундеслиги»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный трансфер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Вердер».

«Думаю, у Тикнизяна есть способности, чтобы играть на уровне бундеслиги, — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева. — В некоторых качествах ему еще стоит прибавить. Наиру еще будет нужна адаптация. Возможно, потребуется другой уровень готовности. Задатки у него хорошие».

В сезоне-2023/24 Тикнизян забил 4 гола в 3 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

5 августа стало известно, что «Вердер» предложил «Локомотиву» 4 миллиона евро за Тикнизяна.