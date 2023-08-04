Гаджиев рассказал, чего ждет от матча ЦСКА с «Локомотивом» в РПЛ

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждет от матча 3-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

«Армейцы весной тоже на старте выглядели не очень убедительно, но затем смогли занять второе место в турнирной таблице РПЛ. Федотов основательно готовит команду, поэтому ЦСКА может быть сейчас не на пике, но постарается быстро набрать форму. Это чисто мои предположения. Матч будет непростым для каждой из команд. Они ведь примерно одного уровня, поэтому многое будет зависеть от того, как ЦСКА и «Локомотив» используют свои моменты. Очень много факторов, на самом деле, влияет на результат и содержание встречи», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.