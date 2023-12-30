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Сегодня, 16:20

Гаджиев рассказал, чего ждет от российского футбола в новом году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, поделился размышлениями о событиях в РПЛ в наступающем 2024 году.

«Думаю, что серьезных изменений в расстановке сил в РПЛ в предстоящем году не будет. А из интересного хотелось бы, чтобы борьба за чемпионство на этот раз оказалась более жесткой. В этом смысле вселяет надежду «Краснодар». Все предыдущие пять лет у «Зенита» не было сколько-нибудь серьезных конкурентов. Случались только отдельные эпизоды, когда казалось, что «Спартак», «Динамо» и ЦСКА дадут бой. Однако на финише сдавали все и питерцы постоянно финишировали с большим отрывом. Но в нынешнем чемпионате хочется, чтобы борьба за золотые медали продолжалась до самой финишной ленточки», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11421383-gadzhiev-rasskazal-chego-zhdet-ot-rossijskogo-futbola-v-novom-godu.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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