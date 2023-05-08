Гаджиев рассказал, что необходимо для обострения борьбы с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев назвал ключевые факторы, влияющие на успехи клубов в чемпионате России.

«У нас гораздо больше предпосылок для более серьезной конкуренции с «Зенитом», чем, например, в Германии для борьбы с «Баварией». Но это возможно только в том случае, если в других клубах будут более эффективно проходить организационный и тренировочный процессы. Все, что связано с селекцией, эффективным расходованием средств. Нужно повышать и уровень организации, и качество подготовки команды. Здесь у конкурентов питерцев есть значительный резерв», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.