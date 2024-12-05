Гаджиев: «Джикия занимает для меня особое место»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» прокомментировал неудачную попытку подписания защитника Георгия Джикии в летнее трансферное окно.

«Все, что касается человеческой стороны, это одна составляющая. Другая — профессиональная работа. Она неизбежно связана с расставанием, встречами. У меня много такого было. В таком многообразии расставание с Джикией занимает у меня особое место», — сказал Гаджиев «СЭ».

Джикия играл под руководством Гаджиева с 2015 по 2017 год, когда тот занимал пост главного тренера пермского «Амкара».

С сентября 2024 года футболист выступает за «Химки». В текущем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.