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Сегодня, 14:15

Гаджиев: «Джикия занимает для меня особое место»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» прокомментировал неудачную попытку подписания защитника Георгия Джикии в летнее трансферное окно.

«Все, что касается человеческой стороны, это одна составляющая. Другая — профессиональная работа. Она неизбежно связана с расставанием, встречами. У меня много такого было. В таком многообразии расставание с Джикией занимает у меня особое место», — сказал Гаджиев «СЭ».

Джикия играл под руководством Гаджиева с 2015 по 2017 год, когда тот занимал пост главного тренера пермского «Амкара».

С сентября 2024 года футболист выступает за «Химки». В текущем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Георгий Джикия
Гаджи Гаджиев
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