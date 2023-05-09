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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, как гегемония «Зенита» влияет на чемпионат России.
«Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ, потому что в чемпионате есть лидер. Плохо, что у него нет достойных соперников. Конкуренты появятся в том случае, когда все будет правильно выстроено в клубах. Единственная команда, кроме «Зенита», которая максимально использует свой ресурс, — это «Ростов». Клубы РПЛ уступают «Зениту» в организационных вопросах. Такого большого разрыва от команд не должно быть. Другие команды не настолько слабее «Зенита», чтобы отрыв за 4 тура до конца составлял 14 очков», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».
Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечение контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами.
Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.