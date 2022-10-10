Гаджиев рассказал, кто должен стать новым тренером «Локомотива»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

«Было бы хорошо, если бы Юрий Семин снова возглавил «Локомотив». Учитывая, что при нем результаты команды были высокими. Поэтому такое возвращение было бы правильным шагом со стороны клуба.

Конечно, для того чтобы игра команды изменилась, нужно определенное время. Но, учитывая уровень квалификации Семина, у него это получится быстрее, чем у другого специалиста.

Я считаю, что Юрию Павловичу по силам поднять «Локомотив» в верхнюю часть турнирной таблицы. А отрыв от лидеров уже слишком велик", — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

После поражения «Локомотива» от «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России (4:0) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По окончании 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ (9 очков), находясь в зоне стыков.