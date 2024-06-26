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Сегодня, 10:28

Гаджиев: «Настроение у махачкалинского «Динамо» перед сезоном в РПЛ не праздничное»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как проходит подготовка команды к сезону в РПЛ.

«Настроение перед сезоном в РПЛ не праздничное. Настрой максимально рабочий. Понятно, что у нас есть много вопросов, которые еще требуют решения. Но по-другому быть и не должно. Мы поднялись на высший уровень, теперь ему надо соответствовать. Нужны новые кадры, все должно быть более организованно. Задача простая — побеждать от игры к игре. Мы должны поднимать наших воспитанников на новый уровень», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 61 очко в 34 матчах, и вышло в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-makhachkalinskogo-dinamo-gadzhiev-nastroenie-pered-sezonom-v-rpl-ne-prazdnichnoe-376642/
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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