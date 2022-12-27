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Сегодня, 14:19

Гаджиев: «Матчи в РПЛ стали более эмоциональным и динамичными»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал об ожиданиях изменений в российском футболе в 2023 году.

«На внутренней арене я ожидаю новых шагов, связанных с популяризацией футбола, с решением коммерческих проблем, с дальнейшим развитием системы подготовки игроков, — цитирует Vprognoze.ru. - А для этого нужны новые технологии. Необходимо переосмыслить систему подготовки резерва. Сегодня у нас полтора человека попадают в число 500 лучших в Европе. И это не потому, что наши ребята обделены талантом. Просто система подготовки не срабатывает. Жду продолжения чемпионата российской премьер-лиги в том же духе, в котором прошла его первая часть. Мне кажется, что, в отличие от двух предыдущих сезонов, матчи стали более эмоциональным и динамичными. На мой взгляд, это плюс».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. Второе место занимает «Спартак» с 36 очками, третьим идет «Ростов» — 35 очков.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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