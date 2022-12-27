Гаджиев рассказал, почему сейчас не стоит ужесточать лимит на легионеров

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об изменении лимита на иностранных футболистов в РПЛ.

«Я бы сейчас не менял правила лимита на легионеров. Во-первых, российские футболисты должны сами выигрывать конкуренцию. Их нужно лучше готовить, тогда они станут выигрывать конкуренцию, и не будет смысла приглашать иностранцев относительно невысокого уровня. А легионеры высокого уровня необходимы. Во-вторых, в нынешней ситуации, когда Россию и так пытаются изолировать от остального мира, не стоит еще и ужесточать лимит. Достаточно и других факторов, которые ограничивают приход иностранцев. Нужно лишь приглашать более квалифицированных игроков», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.