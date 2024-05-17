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17 мая, 23:18

Гаджиев рассказал, почему выросла конкуренция в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал борьбу за чемпионство России в этом сезоне.

«Можно вспомнить, что в прошлом мы были в полнейшей изоляции куда дольше. Целые десятилетия. Но когда мы вернулись, то обыгрывали чемпионов мира сборную Германии, становились чемпионами Европы, завоёвывали бронзовые медали на чемпионате мира, наш игрок получал «Золотой мяч». Мы двигались вперёд независимо от мирового футбольного сообщества», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

За два тура до окончания текущего чемпионата РПЛ шансы завоевать золотые медали сохраняют «Динамо» (53), «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11735387-gadzhiev-obyasnil-pochemu-vyrosla-konkurenciya-v-borbe-za-chempionskij-titul-v-rpl.html
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