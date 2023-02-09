0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:03

Гаджиев рассказал, в каком случае Дзюба поможет «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«У «Локомотива» есть игроки, потенциальные возможности которых гораздо выше занимаемого места. Если у команды будет такое же состояние, то им никто не поможет. Если же в конечном итоге из этих игроков сделают команду, то Дзюба может оказаться полезным. Когда команды нет, никто не поможет. Нынешнее место «Локомотива» зависит не от игроков, а от людей, которые управляли процессом и не могли сделать команду из этих игроков. Когда есть просто набор игроков, а не команда, не поможет никто», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

В среду, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-rasskazal-v-kakom-sluchae-dzyuba-pomozhet-lokomotivu-
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Кузнецов считает, что Дзюба может не успеть набрать форму для помощи «Локомотиву»
Попов считает, что «Локомотив» не слишком верит в Дзюбу
Дмитрий Баранник: «Менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции»
Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!
Сафонов о «Локомотиве»: «Закончилась пилорама, дальше начнется футбол»
Дзюба впервые прокомментировал переход в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шитов «Был бы уверен, что буду играть, хотел бы вернуться в «Спартак»

Баженов прокомментировал информацию о просмотре «Спартаком» 17-летнего голкипера «Волги» Еремеева