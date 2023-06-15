Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:44

Гаджиев счиает, что «Газпром» не согласится на введение потолка зарплат в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о плюсах и минусах возможного введения потолка зарплат в РПЛ.

«Это хорошая идея. В СССР полвека назад же был потолок зарплат у спортсменов. Можно ввести и в РПЛ, но тогда лишимся хороших легионеров. «Газпром» точно на такое не пойдет и не согласится. Пусть они дадут ресурс другим командам, и тогда конкуренция в чемпионате возрастет. Хочу, чтобы команды подравнялись, но надо подумать, как это лучше сделать. Можно ввести какие-то дополнительные доплаты, премии, если потолка не будет. Хотя я уверен, что в ближайшее время этого точно не стоит ждать. Можно еще уровнять зарплаты: кому-то сделать надбавку, кому-то снизить. Может ли появиться черная бухгалтерия в этом случае? Она и сейчас есть. Раньше существовала тоже. В ФНЛ она точно есть», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

В 2014 году руководство ФНЛ приняло решение ввести потолок зарплат. Футболисты, тренеры и сотрудники клубов не могут получать больше 300 тысяч рублей в месяц. Ограничения были приняты большинством голосов руководителей клубов на общем собрании ФНЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/15501421/
Футбол
Первая лига
РПЛ
Гаджи Гаджиев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия — на 18-м месте в рейтинге УЕФА. Если ничего не изменится, через год окажемся в конце третьего десятка
Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили в последний момент. Почему?
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гордеев ответил на обвинения бывшего тренера в сдаче двух матчей

Агент Абаскаля рассказал о работе с Эшуортом: «Не проводили никаких операций»