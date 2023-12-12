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Сегодня, 23:10

Гаджиев считает, что «Динамо» надо добавить в агрессии и контроле мяча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, какие задачи стоят перед командой в межсезонье и чего он ждет от нее во второй части чемпионата Первой лиги.

«Конкуренция в Первой лиге очень высокая, ряд клубов ставят своей задачей выход в РПЛ. Наша команда продвинулась. Но даже самая «продвинутая» команда имеет проблемы, не может выступать ровно — это мы видим даже на примере лучших клубов РПЛ. Всем есть, куда добавлять, «Динамо» в том числе. Эти темы обсуждали. Понимаем, что нам надо добавить в надежности, контроле мяча, агрессии и в целом нужно лучше играть в атаке. Отдельные позиции нуждаются в укреплении — над этим тоже работаем. Это такая обычная, штатная для клуба работа. Цель любой команды — достигнуть максимального результата. Это, на мой взгляд, главная мотивация в профессиональном спорте, он на этом стоит. Каждый спортсмен должен стараться дотянуться до потолка своих возможностей, как и каждая команда», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-dinamo-nado-dobavit-v-agressii-i-kontrole-myacha/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Гаджи Гаджиев
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