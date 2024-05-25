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Сегодня, 08:08

Гаджиев: «У «Динамо» больше шансов на победу в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— У кого больше шансов на победу в РПЛ? У «Динамо», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру». — В силу того, что у команды больше очков, чем у конкурентов. Команде для чемпионства надо просто не проиграть. Но «Краснодар» играет дома, это тоже своего рода преимущество.

— Что говорит против «Динамо»?

— «Динамо» порой крайне ненадежно играет в обороне. Но остальные тоже играют неровно, конкурентам не хватает стабильности. Все равно «Динамо» ближе остальных к титулу.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642472_gadjiev_nazval_favorita_v_gonke_za_titul_rpl
ФК Динамо (Москва)
Гаджи Гаджиев
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