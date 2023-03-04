Гаджиев считает, что Дзюба и Смольников должны помочь изменить положение дел в «Локомотиве»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями от матча 18-го тур чемпионата России «Ростов» — «Локомотив».

«У нас много в туре принципиальных матчей, «Ростов» — «Локомотив» как раз один из них. Не только из-за противостояния Артема Дзюбы и Валерия Карпина. Это тема уже давно муссируется и сейчас стала уже несколько замыленной. Железнодорожники сейчас находятся в сложной ситуации, Дзюба и Смольников должны помочь изменить положение дел. Но наивно полагать, что эти два опытных футболиста смогут что-то решить, если нет единой команды. Две игры со «Спартаком» показали готовность «Локомотива» к возобновлению сезона. Но не стоит забывать то, что у москвичей было затяжное пике вниз, откуда выходить будет не так уж и просто. Не думаю, что противостояние Карпина и Дзюбы заманит на стадион кучу поклонников. Артем может и рассматривает вариант с противопоставлением себя тренеру южан, ему надо находить свою игру и забивать, подниматься на новый уровень. Валерий Георгиевич на первый план поставит команду и игру «Ростова», а не мысли о соперничестве каком-то с Дзюбой. Не жду просто игры, поэтому южанам надо серьезно настраиваться», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Встреча пройдет 4 марта на поле стадиона «Ростов Арена» и начнется в 19:30 по мск.