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Гаджиев — о заявлении Федорищева: «Губернатор, не зная броду, полез в воду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» поделился мнением о коррупционном скандале в российском футболе, связанном с судейством.

«Я поддерживаю позицию РПЛ и РФС, которые сказали, что если вы говорите «А», надо сказать и «Б». Это не должно остановиться на одном заявлении. Думаю, это правильный посыл. Если вы говорите, что взятки есть, то скажите, кто, где и когда. Так выступил Алаев и примерно то же самое было озвучено на исполкоме.

Понятно, что губернатор, не зная броду, полез в воду. Возможно, что-то, о чем он говорит, имеет место быть — но надо иметь доказательную базу, чтобы так говорить. Посыл РФС и РПЛ правильный. Надо довести дело до конца и разобраться», — сказал Гаджиев «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

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Вячеслав Федорищев
Гаджи Гаджиев
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Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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