Гаджиев объяснил, почему футбол популярнее хоккея в России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Все зависит от достоверности показателей и чистоты опроса. Есть элементарные вещи: посещаемость стадионов и количество упоминаний в СМИ, которые у нас выше. Думаю, в этом смысле у футбола нет конкурентов.

Но нужно порадоваться, что у нас хоккей и фигурное катание тоже являются национальными видами спорта. Это неплохо, что такое количестве голосов набрали эти два вида спорта. Нужно порадоваться за фигурное катание и хоккей. В то же время мы будем считать, что наш вид спорта популярнее в России», — сказал Гаджиев «СЭ».

В результате опроса было выявлено, что 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей с шайбой, а еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.