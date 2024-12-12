Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

Гаджиев объяснил, почему футбол популярнее хоккея в России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Все зависит от достоверности показателей и чистоты опроса. Есть элементарные вещи: посещаемость стадионов и количество упоминаний в СМИ, которые у нас выше. Думаю, в этом смысле у футбола нет конкурентов.

Но нужно порадоваться, что у нас хоккей и фигурное катание тоже являются национальными видами спорта. Это неплохо, что такое количестве голосов набрали эти два вида спорта. Нужно порадоваться за фигурное катание и хоккей. В то же время мы будем считать, что наш вид спорта популярнее в России», — сказал Гаджиев «СЭ».

В результате опроса было выявлено, что 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей с шайбой, а еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

2
Футбол
Хоккей
Гаджи Гаджиев
Читайте также
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
Сегодня
Вчера
Неделя