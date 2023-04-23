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Гаджиев: «Потянет ли махачкалинское «Динамо» РПЛ? Инфраструктура у нас на порядок лучше многих клубов Первой лиги»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил возможность выхода его команды из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Махачкалинское «Динамо» по ходу сезона задачи в Первой лиге не меняет. Мы готовимся к каждой следующей игре, нам надо расти, а там посмотрим, получится ли попасть в РПЛ. Специально проигрывать мы не собираемся. Не знаю, способна ли команда добиться повышения в классе в этом году.
Есть другие команды, которые впереди нас на много очков. Да, можно отыграть отрыв, но также можно опуститься ниже в турнирной таблице. Все равно пять очков — это большой гандикап для такого маленького количества игр в чемпионате, которые остались. Потянем ли мы РПЛ, если все-таки выйдем туда по окончании сезона? Инфраструктура у нас на порядок лучше многих команд Первой лиги, а вот финансовая составляющая у нас невысокая. Но эту тему я не хотел бы обсуждать», — приводит Metaratings слова Гаджиева.

Махачкалинское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 40 очками после 28 туров. Команда отстает на 5 очков от «Енисея» идущего на четвертой строчке — в зоне стыковых матчей за право выйти в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-potyanet-li-makhachkalinskoe-dinamo-rpl-infrastruktura-u-nas-na-poryadok-luchshe-mnogikh-komand-pervoi-ligi-245585/
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