Гаджиев считает, что Каманцев поторопился с высказыванием о российских судьях и игроках

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что российские судьи лучше, чем игроки.

«Мне кажется, Каманцев поторопился с этим высказыванием. И его можно понять, он возглавляет судейский корпус. А если говорить серьезно, крайне сложно дать оценку. Да и нет таких критериев, по которым можно было бы сравнить футболистов и судей и сказать, кто лучше, а кто хуже.

У меня есть значительное количество нарезок видео с достаточно явными судейскими просчетами. И мы однозначно почти в каждой игре рассматриваем случаи серьезных, грубых судейских ошибок. Но мы же их видим. С другой стороны, мы можем говорить, что такие же грубые ошибки допускают наши игроки на поле. И тренер может ошибаться. Мы все ошибаемся», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.