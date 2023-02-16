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Сегодня, 19:25

Гаджиев считает, что Каманцев поторопился с высказыванием о российских судьях и игроках

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что российские судьи лучше, чем игроки.

«Мне кажется, Каманцев поторопился с этим высказыванием. И его можно понять, он возглавляет судейский корпус. А если говорить серьезно, крайне сложно дать оценку. Да и нет таких критериев, по которым можно было бы сравнить футболистов и судей и сказать, кто лучше, а кто хуже.

У меня есть значительное количество нарезок видео с достаточно явными судейскими просчетами. И мы однозначно почти в каждой игре рассматриваем случаи серьезных, грубых судейских ошибок. Но мы же их видим. С другой стороны, мы можем говорить, что такие же грубые ошибки допускают наши игроки на поле. И тренер может ошибаться. Мы все ошибаемся», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-kamancev-potoropilsya-s-vyskazyvaniem-o-futbolistakh-net-kriteriev-dlya-ikh-sravneniya-s-sudyami-228417/
Футбол
Гаджи Гаджиев
Павел Каманцев
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