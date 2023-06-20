Гаджиев считает, что Малком потянет уровень «Ювентуса»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о возможном переходе Малкома в «Ювентус».
«Конечно, Малком может перейти в «Ювентус» даже без участия команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов. «Зенит» тоже не играет в этом турнире. При переходе Малкома в «Ювентус» другие факторы сыграют важную роль. Он потянет уровень «Ювентуса», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».
По информации UOL, итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения по трансферу 26-летнего игрока.
Контракт Малкома с питерцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.