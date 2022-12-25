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Сегодня, 11:03

Гаджиев о Пиняеве: «Он рано уходит из «Крыльев». Но никто не знает, как у него сложится дальше судьба»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающий Сергей Пиняев покинет клуб.

«Может, Пиняев рано уходит из «Крыльев». Но никто не знает, как у него сложится дальше судьба. Понятно, что стороны пришли к соглашению: одним нужны деньги, другим — игроки. Он же не бесплатно уходит. В этой ситуации бывает так, что игрок вроде готов выйти на другой уровень, но не получается и все идет наоборот. Сложно говорить, как все сложится. Но с уверенностью можно говорить, что у парня большие возможности. Если он проявит характер и трудолюбие, сможет выйти на свой уровень, то будет игроком основного состава «Локомотива», — сказал Гаджиев «СЭ».

Пиняев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 45 матчах за самарцев.

25 декабря стало известно, что 18-летний россиянин покинет самарский клуб этой зимой. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев близок к переходу в «Локомотив».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гаджи Гаджиев
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