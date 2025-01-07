Гаджиев считает, что последние два-три года российский футбол потихоньку вылезает из кризиса

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил развитие российского футбола в последние три года.

«В 2019 или 2020 году российские команды выиграли всего один матч в еврокубках. И то на групповом этапе. Эти годы — кульминация падения российского футбола. Но в последние два-три года российский футбол потихоньку вылезает из кризиса. Этому способствуют финансовые вливания, которые происходят в том числе благодаря Кубку России», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

«Динамо» Махачкала находится на 11-м месте с 17 баллами в турнирной таблице РПЛ.

В FONBET Кубке России махачкалинцы прошли во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где в начале марта сыграют против «Локомотива».