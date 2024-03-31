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31 марта, 23:15

Гаджиев: «Промеса не хватает «Спартаку», но такая команда не должна зависеть от одного игрока»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на ничью в матче «Спартака» и «Урала» в 22-м туре РПЛ (0:0).

«Проблемы у «Спартака» были и при Промесе. Но факт в том, что такая команда как «Спартак» не должна зависеть от одного игрока. Понятно, что игрок качественный. И играл он всегда с максимальной отдачей. Да, его не хватает команде. Сегодня об этом говорят многие. Но все равно красно-белые могут выполнять свои задачи без него. В команде много хороших российских футболистов, которые мало в чем уступают легионерам. Матч с Сербией во многом показал, что нашему футболу хватает кислорода», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру.

После 21 матча красно-белые с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в настоящее время находится под арестом в ОАЭ. Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего игрока к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков и нападение на двоюродного брата с ножом.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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