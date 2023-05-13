Гаджиев считает, что «Спартак» не опустится ниже пятого места в РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев назвал причины потери очков «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«У нас, почему-то всегда считаю главной причиной недонастрой команды. Причин может быть много. Нужно итог матча не только связывать с тем, что «Спартак» плохо подготовился к игре. А и с тем, что «Химки» хорошо подготовились. У них игра в принципе ладилась, они могли забивать и не один мяч. А во-вторых, игра есть, игра. Сложно говорить на сколько было правомерно удаление, но это конечно же тоже повлияло на результат. Поэтому я считаю, одну причину какую-то выделить нельзя. Комплекс проблем и ошибок привели к ничье в матче», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаджиева.

Также он предположил, какое место московская команда может занять в чемпионате России по итогам сезона.

«При такой не стабильности «Спартак» может опуститься до низшей ступени своих возможностей. Пускай это будет пятое место. А высшая ступень их возможностей это, конечно, второе место», — добавил специалист.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Химки» с 18 очками идут на 15-й позиции. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА, а подмосковная команда — с «Ахматом».