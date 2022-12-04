Гаджиев считает, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту» в РПЛ

Экс-главный тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев заявил, что «Спартак» сможет создавать дискомфорт «Зениту» до конца сезона 2022/23.

«Он сейчас навязывает ему борьбу, я так считаю. «Зенит» все равно выиграет чемпионат, но «Спартак» сможет напрягать... Нельзя сказать, что у красно-белых есть шанс занять первое место, но опять же, напрягать, обострять ситуацию он может. В первую очередь, потому что он дерется и в прямом и переносном смысле. Команда боевая, она такой давно не была. «Спартак» мог одну игру хорошо сыграть, следующую — как попало», — цитирует специалиста Vprognoze.ru.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» располагается на 2-й строчке с 36 очками. «Ростов» идет третьим с 35 баллами.