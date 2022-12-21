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Сегодня, 16:58

Гаджиев считает, что Сычевой поможет «Крыльям Советов» решить проблему с реализацией моментов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в самарский клуб.

«Мне сложно дать оценку этому переходу. Он неплохо работает в штрафной площадке, правда, забивает в основном дома. Думаю, что такой форвард «Крыльям» пригодится. У них достаточно много в атаке получается, немало моментов они создают. Порой с реализацией этих моментов не все получается. Видимо, это и есть одна из основных причин трансфера.

Возьмем Гамида Агаларова. Он был лидером среди бомбардиров, забил 19 мячей, что для российского чемпионата много. Предложений однозначных от лидеров РПЛ не пришло ему. Почему? Наверное, потому что клубы были укомплектованы. В тот момент им Агаларов был не нужен. Та же самая ситуация может быть и с Сычевым. Другое дело, что Сычевой и клуб могли принять решение, что будем еще лучше играть и ждать, пока не откликнутся более солидные клубы. Сегодня он в цене, клуб получит деньги за трансфер, это выгодно «Оренбургу», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru

20 декабря стало известно, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10520498-gadzhiev-ocenil-transfer-sychevogo-v-krylya-sovetov-i-sravnil-ego-s-agalarovym.html
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Гаджи Гаджиев
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