Гаджиев считает, что у «Краснодара» есть шансы на чемпионство

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о гонке за чемпионство в РПЛ.

«Понятно, почему «Краснодар» не так давно списали со счетов, потому что потенциально «Зенит» сильнее любой нашей команды. Вероятность, что «Зенит» все-таки сохранит за собой первое место выше, чем у любой команды их обойти. При этом у «Краснодара» есть шансы на чемпионство, но про другие команды в этом смысле говорить уже не приходится. Конечно, «Зенит» ещt может оступиться, потому что это спорт», — цитирует Гаджиева Legalbet.

После 25 туров «Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ. «Краснодар» (49) занимает второе место в турнирной таблице.