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Сегодня, 14:58

Гаджиев считает, что у «Краснодара» высокие шансы на чемпионство в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Фаворит чемпионата — «Зенит», но и «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство. У петербуржцев есть сильный состав, но у команд с таким большим ресурсом присутствуют проблемы. Не помню, чтобы «Зенит» пропускал столько мячей. «Спартак» тоже много пропускает. Это говорит о том, что нет надежности. Стабильность в РПЛ — это признак класса. В нынешнем сезоне «Зенит» не всегда играет на своем уровне, поэтому шансы «Краснодара» на чемпионство высоки. Да, еще впереди большая часть чемпионата, но у «Краснодара» играет надежно. Это позволяет мне говорить о том, что команда Ивича — фаворит РПЛ», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Второе место занимают «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-zenit-ne-vsegda-igraet-na-svoem-urovne-poe-tomu-shansy-krasnodara-na-chempionstvo-vy-soki/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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