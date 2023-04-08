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Гаджиев считает, что у «Спартака» и «Динамо» будет боевой настрой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Как всегда, хочется верить в хорошее, ожидаю динамичную игру, активную, со стороны обеих команд. По крайней мере, на это можно рассчитывать в силу того, что они такие игры показывали. Другое дело, что результаты последних матчей не очень удачно. Но если это действительно профессиональные команды, то в кризисные или неудачные моменты они собираются и играют с удвоенной энергией. «Динамо» переигрывало «Сочи» на протяжении всего матча, особенного в первом тайме, но не реализовали моменты и проиграли 0:2. На Кубок вчистую обыгрывали в первом тайме «Акрон» и в итоге «сгорели» по пеналям. Надо сказать, что вторые таймы и там, и там они провели похуже, чем первые. У «Спартака» такая же история, они неудачно в последнее время играют. Хотя «неудачно играют» — это не совсем точно. Потому что, если взять эти команды, они играли относительно неплохо, нельзя сказать, что они провели провальные матчи — но не забили. Это все, мне кажется, говорит о том, что будет боевой настрой, игра будет динамичная и с хорошим накалом», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

«Спартак» после 21 тура набрал 41 очко и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от «Ростова» и на 10 — от лидирующего «Зенита». «Динамо» с 35-ю баллами находится на пятой строчке. Матч между этими командами состоится 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/08/20166175.shtml?updated
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