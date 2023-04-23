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Гаджиев считает, что в матче ЦСКА — «Локомотив» многое решит удача

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«Ожидания исходят из того, как команды выступают в последнее время. ЦСКА не проигрывал последние пять матчей и, к тому же, победил «Зенит». «Локомотив» тоже продвигается вперед динамично — кроме «Зенита», у всех весной выиграл. Соответственно, и говорить мы можем, что это команды примерно одного уровня, и очень многое будет зависеть от того, кому повезет в реализации, у кого будет шанс забить. Как я полагаю, это будет очень весомый аргумент в достижении результата.
Хорошо известны возможности команд. Дзюба разыгрался у «Локомотива», командная игра наладилась у армейцев. Поэтому я думаю, что очень многое будет зависеть именно от этого — кто своим шансом воспользуется. Всегда какая-то толика везения присутствует», — приводит «Газета.ru» слова Гаджиева.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 23 апреля и начнется в 19.30 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/23/20275693.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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