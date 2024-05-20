Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:47

Гаджиев считает, что возможность получить тонну самогона расслабит «Ростов» перед матчем с «Зенитом»

Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» предложение экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина подарить «Ростову» тонну самогона в случае победы над «Зенитом» в матче 30-го тура РПЛ.

«Мотивация в тонну самогона не превышает мотивацию показать хороший уровень футбола. В «Ростове» сейчас сплав ветеранов и молодых, и у них всех одинаково высокая мотивация, и она зашкаливает. Именно она помогает команде хорошо прессинговать и добиваться результатов. Возможность же получить самогон станет скорее расслабляющим эффектом. Игроки посмеются над этим предложением, но уже после игры. До матча им не до юмора, и они сосредоточены на подготовке к игре», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 29 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (54), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Гаджи Гаджиев
1
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Гаджиев — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Разница в две копейки, результат может быть любой»
Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии нападающего в матче с «Краснодаром»
Глебов: «Если победим «Зенит», то примем тонну самогона от болельщика «Динамо»
«Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии
Семак: «Победа над «Ахматом» позволяет «Зениту» до последнего тура бороться за чемпионство в РПЛ»
Три претендента на чемпионство и золотой матч в последнем туре. Спасибо, РПЛ, за такой сезон!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гаджиев — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Разница в две копейки, результат может быть любой»

Литвинов — о назначении Станковича: «Все понимали, что будет новый главный тренер»