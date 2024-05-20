Гаджиев считает, что возможность получить тонну самогона расслабит «Ростов» перед матчем с «Зенитом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» предложение экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина подарить «Ростову» тонну самогона в случае победы над «Зенитом» в матче 30-го тура РПЛ.

«Мотивация в тонну самогона не превышает мотивацию показать хороший уровень футбола. В «Ростове» сейчас сплав ветеранов и молодых, и у них всех одинаково высокая мотивация, и она зашкаливает. Именно она помогает команде хорошо прессинговать и добиваться результатов. Возможность же получить самогон станет скорее расслабляющим эффектом. Игроки посмеются над этим предложением, но уже после игры. До матча им не до юмора, и они сосредоточены на подготовке к игре», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 29 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (54), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

(Денис Сафронов)