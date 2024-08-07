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Гаджиев — о временном отстранении арбитров: «За месяц — полтора они судить толком не научатся»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение от работы арбитров матча 3-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева.

«Я думаю, что в будущем могут быть приняты новые последовательные решения. Но, конечно же, для нас данное отстранение — срок незначительный. Поскольку за месяц — полтора, на который они будут отстранены, они судить толком не научатся. Но по-другому как считать? У нас, конечно, нет никаких оснований говорить о том, что данное судейство было преднамеренное, хотя, может быть, так и есть.

Но, так или иначе, это было неквалифицированное судейство, и о нем говорят не только в Махачкале, но и во всей стране. Поэтому нам кажется, что наказание должно быть жесткое. Например, чтобы они стартовали со Второй лиги. Не нам, конечно, диктовать подобные решения, но мнение свое озвучим», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что арбитры и ВАР матча «Динамо» — «Пари НН» не будут получать назначения на ближайшие матчи.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками находится на 13-й строчке.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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